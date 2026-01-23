Start jako z hororu. Edmonton dostal od Pittsburghu tři góly za 37 sekund

Víc odlišnou náladu po třech minutách zápasu hráči obou týmů snad mít ani nemohli. Svěšené hlavy na straně domácích, roztažené úsměvy na tvářích hostů. Hokejisté Pittsburghu nasázeli v rozmezí 37 vteřin tři góly a Edmonton už manko nedohnal (2:6). „Vůbec jsme nebyli připravení,“ hlásil Kris Knoblauch, trenér Oilers.
