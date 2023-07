VIDEO: Mladík Alcaraz ovládl Wimbledon. Zkušeného Djokoviče udolal v pěti setech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladík Alcaraz ovládl Wimbledon. Zkušeného Djokoviče udolal v pěti setech

Ustál špatný vstup do utkání, zvládl uhrát klíčové body a vyškolil o šestnáct let staršího soupeře. Ve střetu hvězd rozdílných generací uspěl dvacetiletý Španěl Carlos Alcaraz, který zkušeného Srba Novaka Djokoviče porazil v pěti setech 1:6, 7:6, 6:1, 3:6 a 6:4. Poprvé v kariéře uzmul wimbledonskou trofej, po loňském US Open jeho druhý grandslamový titul.

video: AP