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Fanoušci v New Yorku slavili vítězství Anglie v utkání o bronz

Sport
Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila Francii díky povedené první půli nevídaným skóre 6:4 a její hráči si na krk pověsili bronzové medaile.
video: Martin Krpač
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