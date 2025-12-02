Fanoušci Partizanu zaplnili letiště v Bělehradě. Žádají trenéra Obradoviće, aby zůstal
2. 12. 2025 10:28 Sport
Tisíce příznivců Partizanu se ve čtvrtek shromáždily na bělehradském letišti, kde vítaly trenéra Željka Obradoviće a vyzývaly ho, aby neodcházel z funkce. Stalo se tak jen několik hodin poté, co vedení klubu odmítlo jeho rezignaci podanou po drtivé porážce v A251201_102302_zahranicni_rtnEurolize s Panathinaikosem v Aténách.
01:00
Útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné, řekl Erdogan
Zahraniční2. 12. 2025 10:50
00:41
Fanoušci Partizanu zaplnili letiště v Bělehradě. Žádají trenéra Obradoviće, aby zůstal
Sport2. 12. 2025 10:28
51:39
Čekají nás poslední čínské Vánoce s Temu? Globální obchod se láme, míní experti
Domácí2. 12. 2025 10:00
00:53
Budapešť proti Orbánovi. Tisíce lidí vyšly do ulic
Zahraniční2. 12. 2025 9:40
00:16
V Naked Attraction si bude vybírat padesátnice Alena
Společnost2. 12. 2025 0:06
02:37
B-17 Memphis Belle na Battle of Britain Air Show 2025
Technika2. 12. 2025 0:06
02:17
Setkání dvou nejprodávanějších modelů značky Volvo
Technika2. 12. 2025 0:06
01:02
Melania ukázala vánoční dekorace v Bílém domě
Zahraniční1. 12. 2025 20:48
00:31
Soud zastavil Trumpa. Zrušil a i zakázal jmenování jeho právničky prokurátorkou
Zahraniční1. 12. 2025 20:04
01:29
Ukrajinci zaútočili na tankery s ruskou ropou
Zahraniční1. 12. 2025 20:00
00:25
Pan Jan z Prahy se po letech čekání zbavil velké kýly šetrným zákokem, který podstoupil jako první Čech
Lifestyle1. 12. 2025 18:24
48:42
S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?
Sport1. 12. 2025 17:46
14:43
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík nechápe chování reprezentantů v Olomouci: Fotbal hrajeme pro fanoušky!
Sport1. 12. 2025 17:34
00:29
Francouzský starosta vydíral soupeře videem s prostitutem, dostal pět let vězení
Zahraniční1. 12. 2025 17:12
03:51
Lukáš Provod a Slavia Praha představili novou kolekci oblečení
Sport1. 12. 2025 17:10
Následující videa
48:42
S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?
14:43
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík nechápe chování reprezentantů v Olomouci: Fotbal hrajeme pro fanoušky!
03:51
Lukáš Provod a Slavia Praha představili novou kolekci oblečení
00:26