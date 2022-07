VIDEO: Brankáře Fedotova zadrželi u stadionu. Zřejmě narukuje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měl namířeno do NHL, ale zřejmě má smůlu. V Petrohradě zadrželi ruského hokejového brankáře Ivana Fedotova, píší zahraniční média. Údajně se snažil vyhnout vojenské službě. Pětadvacetiletý sportovec chtěl rozvázat smlouvu s týmem CSKA Moskva a odletět do Spojených států. Co s ním bude dál, zatím není jasné.

video: www.twitter.com/karl_khl