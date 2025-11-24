Nedvěd s předsedou FAČR Trundou otevřeli v Boleslavi první FIFA Arenu v zemi
24. 11. 2025 16:36 Sport
Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd a předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda dnes v Mladé Boleslavi slavnostně otevřeli první FIFA Arenu v Česku. Celkem má v zemi podobných hřišť s umělou trávou, primárně určených pro děti a mládež, vzniknout 100. „Myslím si, že je to fantastická věc. Mluvil jsem s panem prezidentem Trundou, když za mnou s tímto projektem přišel, a váhal jsem asi dvě vteřiny (než jsem ho podpořil). Je to skvělý projekt. Má být 100 takových hřišť pro naše kluky, to je něco fantastického. Hrávali jsme na louce, dnes kluci mají jiné možnosti. Když mají vedle sídliště možnost si zahrát, tak my bychom tady byli celý den. Doufám, že je přilákáme a budou tady celý den i oni,“ řekl v rozhovoru s novináři držitel Zlatého míče Nedvěd. Slavnostního otevření hřiště se zúčastnil i třetí nejvyšší představitel Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Elchan Mammadov. „Naším dlouhodobým cílem a přáním je vrátit fotbal do škol a motivovat děti k pravidelnému pohybu. Chceme, aby byl fotbal pro děti snadno dostupný a stal se přirozenou součástí jejich každodenního života,“ prohlásil Trunda. Podle něj si město Mladá Boleslav a FIFA výstavbu hřiště rozdělily z finančního hlediska rovnoměrně. Trunda uvedl, že přesné náklady budou zveřejněny.
