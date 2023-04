VIDEO: Útočník Filip Chytil pomohl Rangers k sedmému duelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V sérii vedli 2:0, nicméně po třech prohrách v řadě čelili hrozbě vyřazení. Nyní se však hokejisté New York Rangers zmátořili a proti New Jersey v prvním kole play off NHL vybojovali rozhodující sedmý zápas. Na vítězství 5:2 se v noci na neděli asistencí podílel útočník Filip Chytil.

video: iDNES.tv