Krejčí a Chára po prohraném finále Stanley Cupu těžko hledali slova

Opticky byli hokejisté Bostonu v sedmém finále play off NHL lepší, měli více ze hry. Jenže góly se až do závěrečné pasáže zápasu dařilo střílet jen hráčům St. Louis. S o to větší hořkostí museli Bruins po porážce 1:4 skousnout pohled na soupeře, který se radoval z vítězství ve Stanley Cupu. „Přitom jsme byli tak blízko...“ smutnil útočník David Krejčí.

video: iDNES.cz