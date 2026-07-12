Světlovlasý Šíp změnil fotbal. Di Stéfanovi by bylo 100 let
12. 7. 2026 0:06 Sport | Před 100 lety
„Světlovlasý Šíp“ – tak zněla přezdívka jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob. Alfredo Di Stéfano, který se narodil 4. července 1926 na předměstí Buenos Aires, bývá spolu s Pelé a Diego Maradona řazen do trojice největších fotbalových géniů historie. Sám Pelé o něm prohlásil, že byl nejkomplexnějším hráčem, s jakým se kdy setkal.
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Světlovlasý Šíp změnil fotbal. Di Stéfanovi by bylo 100 let
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