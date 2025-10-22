Fotbalisté Slavie se v Lize mistrů střetnou s italským Bergamem

Fotbalisté Slavie se dnes ve třetím kole Ligy mistrů pokusí v Bergamu proti vítězi Evropské ligy z loňského roku Atalantě překvapit a přerušit několik nepříznivých sérií. Český šampion čeká tři soutěžní zápasy na vítězství a v hlavní části elitní klubové soutěže nedokázal vyhrát od roku 2007 už 13 utkání. Červenobílí budou také usilovat o premiérový triumf na italské půdě, v minulém kole soutěže podlehli v Miláně Interu 0:3. Zápas v Bergamu na stadionu s kapacitou téměř 25.000 diváků začne v 21:00.
