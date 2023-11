VIDEO: Fotbalový Střekov originálně představil posilu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fotbalový Střekov originálně představil posilu

Amatérský fotbalový tým TJ Střekov našel posilu do svého týmu. O hledání toho pravého fotbalisty do svého týmu si pak natočil vtipné video, Bylo v něm vidět, jaký mimořádný zájem byl o tohle fotbalové angažmá. A to i mezi českými reprezentanty.

video: TJ Střekov