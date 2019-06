VIDEO: Podívejte se, jak Liverpool vyzrál na Tottenham Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když fotbalový útočník Harry Kane opouštěl hřiště s pochroumaným kotníkem ve čtvrtfinále proti Manchesteru City, vypadalo to, že už si do konce sezony nezahraje. Jedno utkání však přece jen stihl - to nejdůležitější: finále Ligy mistrů. V něm ale Tottenham podlehl Liverpoolu 0:2.

