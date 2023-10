VIDEO: Svaz navýšil rozpočet a podporu klubů. Jdeme správným směrem, věří Hadamczik Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svaz navýšil rozpočet a podporu klubů. Jdeme správným směrem, věří Hadamczik

Český hokej vstupuje do nové sezony s navýšeným rozpočtem o 100 milionů korun. „Peníze nebudou ležet na svazu, ale půjdou do klubů,“ uvedl prezident Alois Hadamczik. Na tiskové konferenci v hotelu Four Seasons se kromě financí a sportovních témat rozebíralo také rozvázání spolupráce s marketingovou agenturou BPA.

