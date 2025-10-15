Hašek končí u fotbalové reprezentace. Další trenér bude dočasný

Sport
Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2). Svazový předseda David Trunda událost potvrdil na tiskové konferenci.
video: iDNES.tv
