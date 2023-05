VIDEO: Hokej do hospod netáhne ani po covidové pauze, o návštěvnosti rozhoduje čas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hokej do hospod netáhne ani po covidové pauze, o návštěvnosti rozhoduje čas

Ze čtvrtého místa ve skupině zamířili čeští hokejisté do čtvrtfinále. Výčepní však nepozorují enormně zvýšený zájem fanoušků o místa před televizemi a promítacími plátny. Rozhodující je podle nich i čas utkání. To čtvrteční s USA začíná v 15:20, rezervací je tak o to méně. „Rezervace si lidi dělají, ale spíš na večerní utkání,“ potvrzuje výčepní z Kolkovny na Malé Straně v Praze.

video: iDNES.tv