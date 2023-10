VIDEO: Síň slávy bude v centru Prahy, nabídne i VR kompozici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Síň slávy bude v centru Prahy, nabídne i VR kompozici

Síň slávy se přesouvá do ulice Nekázanka na Praze 1, kde Český svaz ledního hokeje podepsal pětiletou nájemní smlouvu s opcí na dalších pět let. Na tiskové konferenci v hotelu Stages zaznělo, že by měla být prostorově skromnější, ale luxusnější. „Jsem rád, že bude v centru. A věřím, že si do ní najde cestu více lidí,“ řekl olympijský vítěz Dominik Hašek.

video: iDNES.tv