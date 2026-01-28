Hokejové hvězdy zvou na Winter Classic

Sport
Hokejové osobnosti Francouz, Duda a Klobouček zvou fanoušky na víkend pod otevřeným nebem v Povrlech.
video: Povrly Outdoor Hockey Games
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:36

Senior najel na dálnici do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy
Krimi
28. 1. 2026 9:06
01:38

Hokejové hvězdy zvou na Winter Classic
Sport
28. 1. 2026 8:22
00:44

Agenti ICE se bez povolení pokusili vniknout na ekvádorský konzulát
Zahraniční
28. 1. 2026 7:44
01:04

Park ostudy v Jihlavě: Chodníky končí u popelnic, místo dětí tam vládnou opilci
Domácí
28. 1. 2026 7:38
00:56

Muž v Minnesotě napadl kongresmanku, kterou Trump nazývá odpadem. Kritizovala ICE
Zahraniční
28. 1. 2026 7:36
39:59

POZOR VLAK: Výhybky z Prostějova jsou zocelené výbuchem, najdete je po celém světě
Technika
28. 1. 2026 0:06
02:04

Roli od Menzela jsem nejdřív nechtěla, protože byla nahulatá, říká Hřebíčková
Společnost
28. 1. 2026 0:06
00:58

Místo suchého února držím smutný leden, říká Aleš Háma
Společnost
28. 1. 2026 0:06
01:26

Tento batoh skrývá „instantní“ internet
Technika
28. 1. 2026 0:06
01:05

Podívejte se na zahájení veteránského autosalonu v Paříži. Retromobile otevira
Technika
27. 1. 2026 20:14
00:59

Fotbalisté Slavie trénují na Kypru před zápasem s Pafosem
Sport
27. 1. 2026 19:40
00:47

Jen 85 sekund do katastrofy. Vědci posunuli hodiny posledního soudu
Zahraniční
27. 1. 2026 19:38
00:30

Chovatel dostal za nezákonné obchodování se zvířaty podmínku
Krimi
27. 1. 2026 17:20
00:49

Lidem s Parkinsonovou nemocí nabízí univerzita novinku: léčbu tancem
Domácí
27. 1. 2026 17:16
04:28

Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká
Domácí
27. 1. 2026 16:58
02:25

Radixact umožňuje efektivnější léčbu obtížně léčitelných onkologických pacientů v pražské VFN
Domácí
27. 1. 2026 15:48
02:34

Slovensko podá žalobu proti zákazu dovozu plynu z Ruska, oznámil Fico
Zahraniční
27. 1. 2026 15:48
01:15

Agenti ICE nejsou vítáni, rozčiluje se starosta Milána
Zahraniční
27. 1. 2026 15:42
04:17

Svědčí to o ješitnosti a jájinkovství Petra Macinky, řekl Rakušan
Domácí
27. 1. 2026 15:38
00:45

Řidič kamionu před jízdou vypil láhev whisky
Krimi
27. 1. 2026 15:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.