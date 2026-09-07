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Hradec Králové - Sparta Praha 2:1, Mbe Soh zastavil Čvančaru čistě

Sport
Zde bylo vše v pořádku. Sparťanský stoper Loïc Mbe Soh zastavil pronikajícího Tomáše Čvančaru čistým způsobem a penaltu tudíž sudí Radina nenařídil správně.
video: Oneplay
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