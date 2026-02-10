Identifikuje se jako muž, na olympiádě ale nastoupí ještě do ženské soutěže
Zimní olympiáda bude mít odpoledne oficiálně prvního transgender sportovce, který oficiálně zasáhne do soutěží. Elis Lundholm je švédský freestylový lyžař. Muž v ženském těle. Na hrách pojede jízdu v mogulech (boulích).
03:49
Bakala má dostat od Krúpy stovky milionů, uznal pražský soud část rozsudku z USA. Není to likvidační, dodala soudkyně
Domácí10. 2. 2026 12:58
01:09
Díra vedle díry. Silnice na jihu Moravy jsou plné „kráterů“
Domácí10. 2. 2026 12:28
01:06
Záhadná úmrtí v horách na západě Bulharska vyšetřuje policie
Zahraniční10. 2. 2026 12:20
00:56
Sport10. 2. 2026 12:18
02:46
„Budeme stát na barikádách,“ řekl Jakob ke snaze zrušit poplatky pro ČT a ČRo
Domácí10. 2. 2026 12:18
01:05
Kreml těší Macronova snaha o dialog s Ruskem. Nulové vztahy škodí, tvrdí Peskov
Zahraniční10. 2. 2026 12:16
01:11
Ujížděl policii na elektrokoloběžce. Zastavila ho srážka s autem
Krimi10. 2. 2026 11:56
00:17
Požár skladu v Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů
Krimi10. 2. 2026 11:48
01:04
Vláda se kvůli dívkám z Česka musí vyjádřit ke kauze Epstein, říká TOP 09
Domácí10. 2. 2026 11:42
00:30
Soud začal řešit brutální týrání jezevčíka
Krimi10. 2. 2026 11:40
00:57
V Dánsku získávají oblibu aplikace pomáhající bojkotovat americké zboží
Zahraniční10. 2. 2026 10:34
38:31
Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou
Rozstřel10. 2. 2026 10:00
00:40
Nová kniha nabídne příběh jihlavské architektury
Domácí10. 2. 2026 8:38
00:51
Strana japonské premiérky slaví drtivé vítězství
Zahraniční10. 2. 2026 8:28
00:31
Americká armáda potopila v Pacifiku další loď, zemřeli dva pašeráci
Zahraniční10. 2. 2026 8:14
02:10
Když se zhasne
Společnost10. 2. 2026 0:06
01:36