VIDEO: Zázračné salto. Francouz se překvapivě vyhnul pádu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zázračné salto. Francouz se překvapivě vyhnul pádu

Akrobatický kousek předvedl Maxence Muzaton, který se jako zázrakem vyhnul nepříjemnému pádu. Francouzovi se chytla lyže do rýhy, což ho otočilo, a ve velké rychlosti jel chvilku pozadu, ale vrátil se zpět do směru jízdy. Měl štěstí, že se to stalo v pasáži, v které byl volný prostor a sítě daleko.

video: AP