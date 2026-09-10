Jablonec - Baník Ostrava 3:0, červená karta Chaluše
10. 9. 2026 1:38 Sport
Úkázkové ZZBM, neboli zjevné zmaření brankové možnosti. Matěj Chaluš v 50. minutě stáhl pronikajícího Saidoua Aliouma a byl vyloučen.
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Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:0, červená karta Vavra
Sport10. 9. 2026 1:50
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Jablonec - Baník Ostrava 3:0, VAR opravil své rozhodnutí při třetím gólu Jablonce
Sport10. 9. 2026 1:42
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Jablonec - Baník Ostrava 3:0, červená karta Chaluše
Sport10. 9. 2026 1:38
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Jablonec - Baník Ostrava 3:0, faul před gólem Nováka
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Historické Alfy Romeo dorazily do Prahy
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Moc české hudby neposlouchám. Kamarád mi vyčítal popové věci, přiznává Ewa Farna
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SESTŘIH: Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:0
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SESTŘIH: Jablonec - Baník Ostrava 3:0
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Předvolební debata kandidátů na primátora
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Lambora, Křenková a Germáni natáčeli v lomech u Lipnice
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