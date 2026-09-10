Jablonec - Baník Ostrava 3:0, faul před gólem Nováka
10. 9. 2026 1:32 Sport
Kdyby Filip Novák nedal tak krásný gól, asi by rozhodčí Aleš Mach pískl penaltu za faul na Matěje Polidara. Takhle se ale bude vzpomínat především na neuvěřitelnou raketou jabloneckého obránce, která bude určitě aspirovat na gól sezony.
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