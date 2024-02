VIDEO: Jágr den před uvedením do síně slávy trénoval s Pittsburghem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mimořádný moment, mimořádné zpestření. Den před vyvěšením dresu ke stropu haly v Pittsburghu se Jaromír Jágr opět vrhá do akce. Sociálními sítěmi kolují záběry, jak se na ledě připravuje s hráči Penguins. „Na Kladně máme tréninky těžší,“ prohlašuje bez nadsázky. „Ale oni zase hrají 82 zápasů během šesti měsíců.“ V neděli chce před slavnostním duelem vyrazit i na rozbruslení. A co rovnou utkání proti Los Angeles, zvládl by ho?

video: Instagram/@jj68jaromirjagr