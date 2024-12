VIDEO: Jakub Dobeš vychytal při snovém debutu v NHL nulu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeho jméno jste dost možná slyšeli poprvé. Aby ne, když český brankář Jakub Dobeš už v šestnácti odešel z Chomutova do Ameriky. Uteklo sedm let a on v sobotu za mořem udivil. Nejen senzační vychytanou nulou při premiéře v NHL, ale i klidem, kterým v dresu slavného Montrealu během prvního ostrého testu oplýval.

video: NHL.com