VIDEO: Fotbalista Jan Koller se chystá na tenisovou exhibici. Dotaz na speciální cvičení a výživu ho rozesmál

Jan Koller je označován za multisportovce. Na co sáhne, to mu jde. Jak to má ale s kondičkou, jak se stravuje a s kým trénuje? Lucie Šafářová doufá, že kondici bude mít do tenisové exhibice v Prostějově, jako profesionálka, lepší než Jan Koller. A pozor! Manažerka Petra Černošková upozorňuje na důležitou změnu, která se týká diváků.

