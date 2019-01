VIDEO: Jan Kopecký vyhrál prestižní závod GP Ice Race Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jan Kopecký vyhrál prestižní závod GP Ice Race

Jan Kopecký s rally speciálem Škoda Fabia R5 vyhrál prestižní závod GP Ice Race, který se po 45 leté pauze vrátil do rakouského Zel am See. Úřadující mistr světa se s nástrahami mrazivého oválu vypořádal i díky elektrickému topení.

video: iDNES.cz