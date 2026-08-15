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Ještěd zažil rekordní Red Bull 400. Na start se postavilo 1 832 závodníků

Sport
Ještěd v sobotu 8. srpna hostil rekordní ročník náročného běžeckého závodu Red Bull 400. Na 400 metrů dlouhou trať s převýšením 135 metrů vyrazilo 1 832 závodníků – od elitních sportovců přes amatéry až po běžce v kostýmech. Mezi muži zvítězil norský rychlobruslař Erik Resell, ženské finále ovládla Kristýna Čechová.
video: Red Bull CZ
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