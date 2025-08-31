iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Muchová zvládla derby s Noskovou a je v osmifinále US Open

    Sport

    Na loňských olympijských hrách v Paříži na poslední chvíli utvořily deblový pár, který se nečekaně propracoval až k solidní čtvrté příčce. Během společného tažení se Karolína Muchová a Linda Nosková spřátelily, o to těžší pro ně bylo, když v sobotu na US Open nastoupily proti sobě. „Snažila jsem se to brát tak, že to je tenis a naše práce. Chtěla jsem oddělit, že se dobře známe,“ vyprávěla starší z Češek, která zvítězila 6:7, 6:4, 6:2 a v pondělí si na grandslamu v New Yorku zahraje osmifinále.

    video: Reuters

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB