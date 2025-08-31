Muchová zvládla derby s Noskovou a je v osmifinále US Open

Na loňských olympijských hrách v Paříži na poslední chvíli utvořily deblový pár, který se nečekaně propracoval až k solidní čtvrté příčce. Během společného tažení se Karolína Muchová a Linda Nosková spřátelily, o to těžší pro ně bylo, když v sobotu na US Open nastoupily proti sobě. „Snažila jsem se to brát tak, že to je tenis a naše práce. Chtěla jsem oddělit, že se dobře známe,“ vyprávěla starší z Češek, která zvítězila 6:7, 6:4, 6:2 a v pondělí si na grandslamu v New Yorku zahraje osmifinále.Sdílet video na FB