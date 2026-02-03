Nepijeme! Neumannová cepovala dceru na běžkách

Sport
Že mít za mámu slavnou lyžařku a olympijskou vítězku k tomu je někdy „za trest“, se znovu přesvědčila Lucie Neumannová. Nadějná atletka se opět postavila na start jednoho ze závodů lyžařské Jizerské padesátky a neunikla poznámkám své matky Kateřiny. Ta ji po celou dobu závodu hecovala a zároveň natáčela.
video: Lucie Neumannová
