VIDEO: Před startem může být domácí prostředí přítěží, po startu pomocí, prozradila Kateřina Neumannová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před startem může být domácí prostředí přítěží, po startu pomocí, prozradila Kateřina Neumannová

Během příštího víkendu (18. – 19. ledna) se do Nového Města na Moravě sjede to nejlepší, co aktuální svět běžeckého lyžování nabízí. Mezi fanoušky nebude chybět ani olympijská vítězka a mistryně světa Kateřina Neumannová.

video: iDNES.tv