Siniaková s Townsendovou ovládly Turnaj mistryň
16. 11. 2026 11:38 Sport
Po titulech z Roland Garros a US Open zakončily sezonu ziskem ještě jedné prestižní trofeje. Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou si podmanily čtyřhru na tenisovém Turnaji mistryň v Indian Wells, ve finále porazily Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou 6:4 a 6:3. Singlový titul ukořistila Mirra Andrejevová po výhře nad Elinou Svitolinovou 7:5 a 6:3.
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