Kluž - Slavia 0:1, Kolář v závěru chytil penaltu

Udělali první krůček, ale od vysněné Champions League je stále dělí ještě minimálně devadesát minut. Slávističtí fotbalisté vstoupili do play off o postup do Ligy mistrů na stadionu v rumunské Kluži vítězstvím 1:0. Trefil ho Lukáš Masopust, zachránil Ondřej Kolář, který ve druhém poločase zneškodnil penaltu.

video: O2 TV Sport