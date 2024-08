VIDEO: Bronzové kordisty přivítal na letišti dav fanoušků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bronzové kordisty přivítal na letišti dav fanoušků

Hlasitým pokřikem „Kluci, děkujeme“ dnes bronzové šermíře z olympijských her Jiřího Berana, Jakuba Jurku, Martina Rubeše a Michala Čupra přivítali na pražském Letišti Václava Havla rodina a příznivci. S vysoko zdviženými kordy vytvořili improvizovanou bránu, kterou úspěšný tým ve slavnostní náladě vstoupil zpět do rodné země. Natěšené fanoušky a rodinu dlouho napínali, z letadla se do příletové haly přesunuli až mezi posledními. Bronzovou medaili čtveřice na pařížské olympiádě vybojovala v pátek, v utkání o třetí místo porazila světové jedničky Francouze 43:41.

video: iDNES.tv