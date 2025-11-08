Legendární závodník do vrchu Martin Jerman má nový stroj
8. 11. 2025 0:06 Sport
Martin Jerman je legendou českých závodů do vrchu. Už více jak pět a dvacet let brázdí silnice, sbírá tituly a vítězství doma i v Evropě. Od Alfy přes Porsche až po Lamborghini – auta mění, ale vášeň pro rychlost zůstává. Od jara usedá do kokpitu Lamgorgini Huracán Super Trofeo Evo2. Jako u každého závoďáku, ani tady se na spotřebu nehledí. Na sto kilometrů si vezme 80 až 100 litrů speciální směsi, která stojí asi 160 korun za litr. Okruhovému speciálu s cenovkou kolem 450 tisíc eur ale tenhle benzin vyloženě svědčí. Stejně tak, jako Martinovi Jermanovi svědčí závodní adrenalin. Na konec své dlouhé závodnické kariéry proto zatím rozhodně nepomýšlí.
02:34
Slavia slavila první titul. Před 100 lety ji od Sparty dělil jen „chlup“
Sport8. 11. 2025 0:06
02:05
ARC Raiders - trailer
Lifestyle8. 11. 2025 0:06
04:58
Legendární závodník do vrchu Martin Jerman má nový stroj
Sport8. 11. 2025 0:06
01:16
Farna šílí! Vyprodala i druhý koncert
Zahraniční7. 11. 2025 21:18
01:07
Historický parní vlak vyjelz Prahy do Českých Budějovic. Připomíná návrat legionářů domů
Domácí7. 11. 2025 19:18
00:37
Muž v Bulharsku ujížděl s migranty před policií. Při nehodě většina zahynula
Zahraniční7. 11. 2025 19:10
01:41
Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí
Domácí7. 11. 2025 17:36
00:43
Hříšníci na jednokolkách jezdí bočními ulicemi
Domácí7. 11. 2025 16:48
00:29
Žraví ohniví mravenci v Evropě. Dokážou zabít i tele, Itálie začala s hubením
Zahraniční7. 11. 2025 16:38
00:37
Propalestinští aktivisté v Berlíně protestovali v budově televize, odmítali odejít
Zahraniční7. 11. 2025 16:18
02:03
Zloděj strhl ženě náušnici, strážníkům se vymlouval, že šperk upadl na zem
Domácí7. 11. 2025 16:16
01:25
V Lovosicích naložili na loď obří generátor
Domácí7. 11. 2025 15:54
01:12
Auta na náhradní objížďce v Brně pravidelně vjíždí na chodníky
Domácí7. 11. 2025 15:52
01:21
Inverzní počasí vykouzlilo na horách úchvatnou podívanou
Domácí7. 11. 2025 15:10
03:04
Fotbalová reprezentace odtajnila nominaci hráčů. V týmu přivítá dva nováčky
Sport7. 11. 2025 14:52
00:36