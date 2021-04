VIDEO: Nový sport? Američanka leze po skalách zcela nahá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Že by byl na světě nový sport? Rodačka z New Jersey Laura Jasorka leze ve volném čase po skalách. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby při tom však nebyla nahá. Její konání je prý symbolem svobody a chce tak podpořit další ženy, aby se nestyděly za svá těla. Odřeniny a šrámy se jejím intimním místům snad vyhýbají.

video: IG/princess_slaya