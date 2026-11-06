V nominaci fotbalové reprezentace jsou i dva nováčci
6. 11. 2026 12:48 Sport
V nominaci fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů se Španělskem a Chorvatskem jsou nováčci Idris Hopi z Teplic a David Kozel z Mladé Boleslavi.
02:32
Čínský elektromobil poprvé pokořil rychlost 500 km/h
Technika6. 11. 2026 14:18
01:11
Český Lidl ve své reklamě paroduje GTA 6
Domácí6. 11. 2026 14:00
00:43
Dočasně přeruší rekonstrukci ulice Jiráskova, kvůli tunelu
Domácí6. 11. 2026 13:38
02:49
V nominaci fotbalové reprezentace jsou i dva nováčci
Sport6. 11. 2026 12:48
00:49
Američtí socialisté slaví další zářez, jejich kandidátka ovládla Los Angeles
Zahraniční6. 11. 2026 12:22
00:53
Výpadek elektřiny přerušil i jednání Sněmovny
Domácí6. 11. 2026 12:16
00:33
Ukrajinci porcují námořní minu sbíječkou a flexou
Zahraniční6. 11. 2026 10:48
01:12
Prahu postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Nefungovaly semafory, MHD měla zpoždění
Domácí6. 11. 2026 10:08
42:04
Expert: Politici vůbec neřeší, kam teď půjdou lidé, kterým už nikdo nepůjčí
Domácí6. 11. 2026 10:00
00:53
Trump se setkal s Dmitrijevem. „Velká dohoda“ o Ukrajině se dle prezidenta blíží
Zahraniční6. 11. 2026 9:06
00:44
Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu
Zahraniční6. 11. 2026 8:10
01:29
Sebastian se také věnuje prodeji sexuálních hraček
Lifestyle6. 11. 2026 6:34
00:42
Nicolas Cage se vrací v traileru k pokračování akčního hitu Obchodník se smrtí
Společnost6. 11. 2026 6:30
00:49
Frankfurt vyrostl v německý Manhattan
Zahraniční6. 11. 2026 4:00
00:32
Tak to se nečekalo. Nejlepší smartphone na světě může být od překvapivé značky
Technika6. 11. 2026 0:06
04:05