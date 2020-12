VIDEO: LIGA MISTRŮ: Real Madrid CF - Borussia Mönchengladbach 2:0 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skupinová fáze došla ke svému závěru. Paris St. Germain porazil v dohrávce přerušeného zápasu Basaksehir vysoko 5:1. Tři góly dal Neymar, dva Kylian Mbappé. Ajax podlehl Atalantě 0:1 a míří do play off Evropské ligy. Real Madrid zvítězil nad Borussií Mönchengladbach 2:0 a vyhoupl se mezi nejlepších šestnáct. Naopak remíza 0:0 vyloučila z Ligy mistrů fotbalisty Interu a Šachtaru. Zdroj: https://www.idnes.cz/fotbal/pohary/fotbal-liga-mistru-skupiny-6-kolo-psg-basaksehir-ajax-atalanta-real-madrid-monchengladbach.A201209_174602_fot_pohary_elvSkupinová fáze došla ke svému závěru. Paris St. Germain porazil v dohrávce přerušeného zápasu Basaksehir vysoko 5:1. Tři góly dal Neymar, dva Kylian Mbappé. Ajax podlehl Atalantě 0:1 a míří do play off Evropské ligy. Real Madrid zvítězil nad Borussií Mönchengladbach 2:0 a vyhoupl se mezi nejlepších šestnáct. Naopak remíza 0:0 vyloučila z Ligy mistrů fotbalisty Interu a Šachtaru.

video: O2 TV Sport