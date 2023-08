VIDEO: Priske: Tým podal téměř perfektní výkon Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Priske: Tým podal téměř perfektní výkon

I když kolegům na lavičce v bláznivém zápase tekly nervy, on zůstával relativně v klidu. Pokud i s ním mávaly emoce, nepoznali byste to - ani po utkání na tiskové konferenci. Přitom Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, měl za sebou možná nejdivočejší zápas trenérské kariéry. Zároveň i jeden z nejsmutnějších: porážka 3:4 na penalty s Kodaní a konec nadějí na postup do Ligy mistrů jistě jen tak nepřebolí.

