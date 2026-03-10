Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Sport
Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní vozík nahradila modernější verzí se třemi koly a řídítky.
video: ig / @lindseyvonn
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:23

Nehorázní zločinci! Kimova sestra se kvůli vojenským manévrům obula do USA
Zahraniční
10. 3. 2026 11:50
01:21

Xenonauts 2 - trailer
Lifestyle
10. 3. 2026 11:36
01:02

Ukázka z představení Mami, tati, co je sex?
Společnost
10. 3. 2026 11:30
00:24

V areálu firmy Toma hoří materiál pod střechou
Krimi
10. 3. 2026 11:24
00:42

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka
Sport
10. 3. 2026 11:18
01:10

Odtud chtěl šířit svou DNA mezi lidstvo. V Novém Mexiku prohledávají Epsteinův ranč
Zahraniční
10. 3. 2026 11:00
02:14

Jsme připraveni na jakákoliv bezpečnostní rizika, říkají pořadatelé MS v krasobruslení
Sport
10. 3. 2026 10:42
00:40

Na pravidla v brněnské MHD dohlížejí preventisté
Domácí
10. 3. 2026 10:34
01:19

Trump: Ceny ropy se snažíme udržet pod kontrolou
Zahraniční
10. 3. 2026 10:14
00:46

Vojáci na Donbase si s pomocí robotů dopravují dříví na topení
Zahraniční
10. 3. 2026 10:04
43:16

Devět let života za to stálo, říká autor nového pražského mostu Radek Šíma
Rozstřel
10. 3. 2026 10:00
01:10

Hasičská cisterna ověřovala průjezdnost sídliště
Domácí
10. 3. 2026 9:10
00:50

Nové molo nad soutokem může posloužit i svatebčanům
Domácí
10. 3. 2026 9:04
01:16

USA stěhují Patrioty z Koreje na Blízký východ. Nemůžeme s tím nic dělat, reaguje Soul
Zahraniční
10. 3. 2026 9:02
01:27

Nezničitelná Siniaková! Zuřící Ruska ničila rakety
Sport
10. 3. 2026 8:56
00:56

Nové Město v létě zkrotí dopravu novým kruháčem
Domácí
10. 3. 2026 8:18
01:14

Austrálie zapojí své síly na Blízkém východě. Dodá rakety i průzkumný letoun
Zahraniční
10. 3. 2026 8:12
01:01

Konflikt bezdomovců vyústil ve fyzické napadení, jeden je v umělém spánku
Krimi
10. 3. 2026 8:10
00:51

Odborníci v Brně sanují skály, na řadě míst se bortí
Domácí
10. 3. 2026 5:12
01:08

Střed USA zasáhla vlna silných bouří a nejméně 18 tornád
Zahraniční
9. 3. 2026 21:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.