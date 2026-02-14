Zraněná Lindsey Vonnová poslala vzkaz z nemocnice
14. 2. 2026 11:54 Sport
Už to jsou dva dny od doby, kdy americká sjezdařka Lindsey Vonnová po hrozivém pádu během olympijského závodu vyvěsila na sociální sítě fotku s jasným vzkazem: Vím, že budu v pořádku! Teď na své Instagramu zveřejnila i video, ve kterém děkuje rodině i fanouškům za podporu a popisuje, co jí čeká v nejbližších dnech.
01:43
