Loprais byl na Dakaru znovu nejrychlejší, už je druhý

Sport
Aleš Loprais vyhrál 10. etapu Rallye Dakar a po čtvrtém letošním dílčím triumfu se posunul na druhé místo průběžného pořadí kamionů. Dosavadní lídr Mitchel van den Brink z Nizozemska měl problémy, ztratil 1:12 hodiny a je průběžně třetí. Novým lídrem je Litevec Vaidotas Žala.
video: Facebook / Aleš Loprais Dakar Live
Loprais byl na Dakaru znovu nejrychlejší, už je druhý
