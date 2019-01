VIDEO: Lopraise potkaly během druhé etapy velké potíže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lopraise potkaly během druhé etapy velké potíže

Asi největší problémy z Čechů měl ve druhé etapě Aleš Loprais, jenž musel dvakrát zastavit kvůli defektu, poté jej přibrzdily i potíže s technikou. „Začaly se nám ozývat rány do kabiny. Myslel jsem, že je to nefunkční tlumení, kolega, že je to uchycení motoru. Dvakrát jsme kvůli tomu stavěli. Kazilo se vše, co šlo. Hlavní ale je, že jsme v cíli,“ řekl Loprais.

video: Loprais Team