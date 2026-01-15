Loprais zvítězil ve třetí etapě v řadě. Zůstává průběžně druhý
15. 1. 2026 15:36 Sport
Aleš Loprais vyhrál 11. etapu Rallye Dakar a po pátém dílčím triumfu je dál druhý mezi kamiony. Podařilo se mu mírně stáhnout ztrátu na vedoucího Litevce Vaidotase Žalu, za kterým dvě etapy před koncem zaostává o 16:24 minuty.
