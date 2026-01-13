Macík měl technické problémy a vypadl ze hry o třetí výhru v řadě

Sport
Martin Macík měl během deváté etapy dakarské rallye velké technické problémy. Jeho kamion se sice dlouho držel na mezičasech v čele, naposledy na 222. kilometru, pak ale podle on-line map zastavil na trati a začal nabírat velkou ztrátu. Nakonec dojel do cíle se ztrátou téměř čtyř hodin a klesl na průběžně 6. místo.
video: Facebook/Martin Macík Jr.
