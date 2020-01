VIDEO: V 8. etapě Dakaru Macík neuspěl. Skončil s vozem v písečné duně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pondělí se posádka kamionu týmu Big Shock Racing vydala už do 8. etapy Dakaru. Na Martina Macíka, Františka Tomáška a Davida Švandu čekal 477 kilometrů dlouhý okruh u města Wadi Al Dawasir. Do cíle etapy dojel žlutý kamion Iveco na 11. etapovém místě, v celkovém hodnocení je na 6. pozici. Posádku dnes pořádně potrápilo uvíznutí v dunách a také odseparovaný vzorek na 2 pneumatikách. Závodníky ale současně potěšila soudržnost mezi kamiony. Členové posádky týmu Big Shock Racing děkují Martinovi Šoltysovi za pomoc při vyprošťování Karla, který zůstal na břiše viset v jedné z dun. I s dnešním dobrodružstvím si posádka 8. etapu užila a chystá bojovat až do posledních kilometrů letošního Dakaru. Jan Brabec ráno na svou motorku, nenasedl. Po nedělní nešťastné události byla pro jezdce na motocyklech 8. etapa zrušena.

video: Facebook Rallye Dakar