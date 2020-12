VIDEO: Martin Nečas piluje formu na další sezonu v NHL Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Martin Nečas piluje formu na další sezonu v NHL

Dosud mohl své znovu vylepšené dovednosti vyzkoušet jenom na trénincích druholigových žďárských Plamenů. Opravdové prověrky na Martina Nečase čekají až v zámoří. Jedenadvacetiletý forvard Carolina Hurricanes v přípravě na nový ročník NHL podstoupil leccos, aby udělal další krok k hokejovým hvězdám. Rád by v týmu kouče Roda Brind’Amoura povýšil do druhé lajny a do elitního přesilovkového komanda.

video: iDNES.tv