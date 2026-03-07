Poslední aplaus. Martina Sáblíková ukončila kariéru

Sport
Martina Sáblíková ukončila v 38 letech rychlobruslařskou kariéru. Trojnásobná olympijská vítězka v neděli nenastoupí do pokračování mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu. Posledním startem pro jedenadvacetinásobnou mistryni světa byl závod na 3000 metrů, v jehož závěru si už bez ambice zajet čas užívala aplausu zaplněné haly Thialf.
video: Arjan Schouten, schaatsen.nl
