Byl to pro něj v úterý výjimečný den. A v mnohém i symbolický. Přesně 30 let poté, co dal coby člen čtvrtého útoku vedle Reichla a Lubiny ve švédské ikonické hale Globen první reprezentační gól, prožil Jaromír Jágr - pořád ještě aktivní hokejista - plno oficialit.

video: iDNES.tv