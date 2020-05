VIDEO: Mike Tyson plánuje comeback. Je v životní formě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mike Tyson plánuje comeback. Je v životní formě

Po několikaleté sérii skandálů a problémech se zákonem, se chce vrátit do ringu boxerská legenda Mike Tyson (53). Není to však pouhý výkřik do tmy. Svůj Instagram zásobuje okamžiky z tréninků a na posledních záběrech je vidět, že Tyson je v životní formě. V cestě jeho úderu byste stát nechtěli.

video: IG/miketyson