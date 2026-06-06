Ruska Andrejevová má první grandslamový titul
6. 6. 2026 17:22 Sport
Od stavu 3:3 v prvním setu ukořistila osm gamů v řadě, čímž ze zápasu udělala jednostrannou záležitost. Devatenáctiletá ruská tenistka Mirra Andrejevová ve finále Roland Garros deklasovala senzaci turnaje Maju Chwaliňskou 6:3, 6:2 a slaví premiérový grandslamový titul. Naopak její polská soupeřka, až 114. hráčka světového žebříčku, tažení z kvalifikace až k trofeji nedotáhla.
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